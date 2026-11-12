Vamshi Rubber: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Vamshi Rubber hat sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.66 INR. Im Vorjahresquartal waren 0.920 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3.74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 240.3 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 231.6 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch