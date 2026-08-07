Valvoline verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Valvoline präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.51 USD, nach 0.440 USD im Vorjahresvergleich.

Valvoline hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 544.6 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24.05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 439.0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch