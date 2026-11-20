Valvoline lud am 19.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0.07 USD gegenüber 0.200 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 554.1 Millionen USD – ein Plus von 22.10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Valvoline 453.8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0.670 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Valvoline ein Gewinn pro Aktie von 1.64 USD in den Büchern gestanden.

Valvoline hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 2.06 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20.70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 1.71 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 1.76 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 2.08 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch