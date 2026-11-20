|
20.11.2026 06:37:00
Valvoline stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Valvoline lud am 19.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS belief sich auf 0.07 USD gegenüber 0.200 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 554.1 Millionen USD – ein Plus von 22.10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Valvoline 453.8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0.670 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Valvoline ein Gewinn pro Aktie von 1.64 USD in den Büchern gestanden.
Valvoline hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 2.06 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20.70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 1.71 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 1.76 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 2.08 Milliarden USD gelegen.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verlor im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fuhr ebenso kräftige Verluste ein. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.