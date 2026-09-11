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11.09.2026 06:37:00
VALUENEX Japan öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
VALUENEX Japan veröffentlichte am 10.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS lag bei 0.25 JPY. Im letzten Jahr hatte VALUENEX Japan einen Gewinn von 2.04 JPY je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite standen 225.3 Millionen JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 204.9 Millionen JPY umgesetzt.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 14.96 JPY, nach -9.640 JPY im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz lag bei 891.13 Millionen JPY – das entspricht einem Zuwachs von 28.99 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 690.86 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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