ValueLabs acquiert la maison emblématique du design, Indi Design

HYDERABAD, Inde, 15 février 2020 /PRNewswire/ -- ValueLabs, prestataire mondial de services technologiques, a acquis la plus emblématique des maisons de design en Inde, Indi Design Private Limited. Avec cette acquisition, l'offre de ValueLabs sur le segment de marché des solutions s'élargit pour inclure le conseil en marques et en entreprises.

Indi Design a été fondée en 2009 par Sudhir Sharma. Elle est très renommée pour ses travaux de concept de marque pour Bajaj Auto, ICICI Bank, Bajaj Finserv et Varroc. Avec des bureaux de partenaires à Shanghai, São Paulo, Hanoï et Riyadh, Indi Design s'est de plus en plus engagée dans le conseil en gestion, le concept organisationnel et le concept de produits, services, environnements et expériences numériques. Elle publie également le seul magazine de design de l'Inde « Pool / Design India » et organise le prix récompensant le meilleur concept dans le pays, « India's Best Design Awards ».

Sudhir Sharma est un meneur d'opinions hautement respecté dans la communauté du design. Il a siégé au jury inaugurant le Festival international de la créativité de Cannes - Lions for Design en 2008, ainsi qu'à l'Adfest, le Spikes Asia, les Dutch Design Awards, le Design Turkey et l'IXDA New York. Il est membre de l'India Design Council et figurait parmi les Young Global Leaders du Forum économique mondial (FEM) sur le conseil mondial pour le design.

En commentant l'acquisition, Sudhir a déclaré : « Lorsque le concept et la technique se mettent ensemble, nous créons des valeurs de référence dans la créativité et l'innovation. La technologie reconnaît la pensée du design selon des orientations qui n'étaient pas possibles auparavant. Mon équipe tout entière et moi-même sommes très enthousiastes devant les possibilités offertes par cette évolution. »

Arjun Rao, PDG de ValueLabs a ajouté : « L'approche d'Indi Design s'accorde très bien avec notre Digital Flywheel™, et ceci porte à un niveau beaucoup plus élevé notre stratégie commerciale et nos offres d'expérience utilisateur en renforçant la proposition de valeur globale que nous offrons à nos clients. Avec cette capacité de concept et d'expérience utilisateur de classe mondiale, optimisée par cet ensemble technologique complet de données et analytique, d'automatisation et de développement de produits, nous disposons à présent d'un dispositif que bien peu dans le monde peuvent offrir ! »

Le groupe d'UX (expérience utilisateur) de ValueLabs mis au point en interne et couronné de récompenses a déjà poussé plus loin sa position dans l'industrie. Les clients de ValueLabs peuvent désormais avoir accès aux offres de marques d'Indi Design parallèlement à un contexte polyvalent dans la conception.

À propos de ValueLabs

ValueLabs est une société mondiale spécialisée dans la technologie axée sur la mise au point de produits, la technologie des données et les services numériques. Optimisée par le Digital Flywheel™, ValueLabs fournit des solutions de bout en bout dans les domaines de la satisfaction de la clientèle, l'analytique et les données, le développement de produits et l'automatisation. Au cours des 22 dernières années, la portée de la Société s'est étendue à 30 localisations, 5500 associés et 150 clients dans le monde entier, et son indice de recommandation client (NPS) de plus de 75 enregistré en 2019 la classe en tête de l'industrie.

À propos d'Indi Design

Indi Design est une société de conseil internationale pour marques, concepts et innovation. Fondée à Pune en Inde, Indi Design aide à créer, à gérer et à communiquer la vision d'une organisation pour sa marque. Elle a des bureaux de partenaires à Shanghai, São Paulo, Hanoï et Riyadh. Indi Design s'associe de plus en plus au conseil en gestion, au concept organisationnel et au concept de produits, services, environnements et expériences numériques.

À propos du Digital Flywheel™

Le concept The Digital Flywheel™ ('le volant moteur numérique') a été mis au point en faisant appel aux quatre éléments suivants : concept, données et analytique, automatisation et développement de produits. Nous mettons la stratégie commerciale au cœur du Digital Flywheel™ afin de rester alignés sur les objectifs de transformation numérique de nos clients. Chaque élément du Digital Flywheel™ amplifie l'autre et crée ainsi une dynamique d'entreprise durable.

