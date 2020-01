ValueLabs évalué au niveau 5 du CMMI V2.0-Dev

HYDERABAD, India, 17 janvier 2020 /PRNewswire/ -- ValueLabs LLP, une entreprise technologique mondiale, a été notée au niveau 5 dans la vue du modèle de développement CMMI V2.0.

Le modèle intégré d'évolution des capacités (CMMI, ou Capability Maturity Model Integration) est une formation pour améliorer le niveau des processus et un programme d'évaluation. Cette évaluation est réalisée à travers une approche d'évaluation « de référence » prescrite par l'institut CMMI, couvrant les projets agiles de nouvelle ère de ValueLabs.

Le succès de l'évaluation peut être attribué à l'excellence de la prestation, à des niveaux de qualité, de productivité, de prévision et d'estimation élevés, donnant lieu au meilleur service à la clientèle de sa catégorie. Fonctionnant dans un environnement optimisé de niveau 5, ValueLabs engage des processus à toute épreuve atteignant, voire allant au-delà des attentes des clients.

Arjun Rao, le fondateur et PDG de ValueLabs, a déclaré : « L'évaluation CMMI V2.0 illustre de façon éloquente nos capacités en matière de développement de produits et la façon dont nous fournissons à nos clients les meilleures solutions numériques de leur catégorie. »

ValueLabs compte désormais parmi les rares entreprises au monde à avoir été évaluées à ce niveau. Le perfectionnement constant dans le cadre des projets, des comptes clients et de l'organisation en général, ont ouvert la voie à cette évaluation réussie.

À propos de ValueLabs

ValueLabs est une entreprise technologique mondiale spécialisée dans le développement de produits, la technologie des données et les services numériques. S'appuyant sur « The Digital Flywheel™ », ValueLabs fournit des solutions complètes dans les domaines de l'expérience client, des données et de l'analyse, du développement de produits et de l'automatisation. Au cours des 22 dernières années, l'entreprise s'est agrandie et compte désormais 30 sites, 5 500 collaborateurs et 150 clients à travers le monde, enregistrant un taux de recommandation net (NPS, ou Net Promoter Score) des clients de plus de 75.

