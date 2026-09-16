Value Line verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Value Line hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.07.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.50 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.690 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6.50 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8.6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch