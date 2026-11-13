Value HR öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Value HR lud am 12.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 11.74 JPY, nach 3.16 JPY im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Value HR in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10.49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.76 Milliarden JPY im Vergleich zu 2.50 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch