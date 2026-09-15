VALUE GOLF informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

VALUE GOLF hat am 14.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 4.87 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 12.03 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 1.04 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 9.65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem VALUE GOLF 1.15 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch