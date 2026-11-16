VALTES stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

VALTES äusserte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 4.29 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte VALTES 4.44 JPY je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6.80 Prozent auf 3.09 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.89 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch