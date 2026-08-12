VALTES stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

VALTES hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 5.31 JPY. Im Vorjahresquartal waren 2.68 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 3.01 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.75 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch