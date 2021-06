Valora vergrössert Backwerk-Filialnetz in Holland

Dazu geht Valora eine Partnerschaft mit der Firma HMSHost International ein. Bis Ende 2022 sollen zwölf Standorte dieser Gesellschaft an den grössten niederländischen Bahnhöfen in Backwerk-Filialen umgewandelt werden.

Damit steigt die Zahl der Backwerk-Läden in den Niederlanden auf rund 45, wie Valora am Donnerstag mitteilte. Finanzielle Angaben zur Zusammenarbeit wurden nicht gemacht.

HMSHost International wird die neuen Länden als Franchisenehmer betreiben. Die Eröffnung des ersten Laden erfolgt im Juli 2021 am Bahnhof Utrecht Centraal, dem grössten Bahnhof der Niederlanden. Später im laufenden Jahr sollen Läden an den Bahnhöfen Rotterdam Centraal und Amsterdam Bijlmer ArenA folgen. 2022 ist die Umwandlung neun weiterer Länden an niederländischen Bahnhöfen geplant.

Backwerk verkauft Take-away-Produkte. Dazu zählen Säfte und Smoothies, Sandwiches, Gebäck und Kaffee.

jl/rw

Zürich (awp)