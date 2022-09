Valora: Femsa hält gemäss provisorischem Endergebnis 96,87 Prozent

Muttenz (awp) - Der Kiosk-Konzern Valora dürfte bald endgültig in die Hände der mexikanische Femsa übergehen. Gemäss einem provisorischem Endergebnis des Kaufangebots vom 5. Juli wurden Femsa inzwischen gut 4,2 Millionen Valora-Aktien angedient. Bis zum 7. Oktober soll die Übernahme unter Dach und Fach sein.

Die Beteiligung von Femsa beläuft sich nun auf insgesamt gut 4,25 Millionen Valora-Aktien. Dies entspricht einem Anteil von 96,87 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals und der Stimmrechte von Valora. Neben den angedienten Aktien sind dabei auch ausserhalb des Angebots erworbene Aktien mit eingerechnet sowie Aktien, die von mit dem Anbieter in gemeinsamer Absprache handelnden Personen gehalten werden.

Femsa zeigt sich in der von beiden Unternehmen gemeinsam publizierten Mitteilung erfreut über die starke Zustimmung des Valora-Aktionariats. Am 5. Oktober wird das definitiven Endergebnis des Angebots veröffentlicht. Und am 7. Oktober soll das Angebot vollzogen werden. Danach beabsichtigt Femsa bekanntlich, ein Squeeze-out-Verfahren einzuleiten und die Valora-Aktien von der Six zu dekotieren.

jl/tv