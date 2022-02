Valora-Aktie zieht zweistellig an: Valora kehrt trotz tiefer Kundenfrequenz in die Gewinnzone zurück

Im laufenden Jahr will der Detailhändler die Krise ganz hinter sich lassen. Als "Zeichen der Zuversicht" soll daher bereits jetzt wieder eine Dividende ausgeschüttet werden.

Mit den Impffortschritten und Lockerungen hat sich die Lage der Valora-Gruppe im vergangenen Jahr stetig aufgehellt. Insgesamt stieg der Nettoumsatz gegenüber dem Vorjahr um gut 3 Prozent auf 1,75 Milliarden Franken an, wie der Detailhändler, zu dem Formate wie K-Kiosk, Avec und Brezelkönig gehören, am Mittwoch mitteilte. Im Vergleich zum Jahr 2019 fehlten aber immer noch Erträge in Höhe von 250 Millionen Franken.

EBIT-Ziel getroffen

Beim operativen Gewinn glückte Valora eine Punktlandung in der Mitte gesteckten Zielspanne von 25 und 35 Millionen Franken und mit einem Reingewinn von 8,3 Millionen Franken die Rückkehr in die Gewinnzone. "Vor allem das margenstarke Food-Geschäft hat sich im zweiten Halbjahr gut entwickelt", sagte CEO Michael Mueller vor den Medien. Damit und dank einem guten Kostenmanagement seien auch die Einbussen durch die Omikron-Welle gegen Ende Jahr aufgefangen worden.

Die strategische Ausrichtung auf Nahrungsmittel zum Sofortverzehr wurde mit der Übernahme von Back-Factory in Deutschland weiter voran getrieben. "Wir sehen hier noch einen grossen Aufholbedarf", so Mueller weiter. Auch der laufende Umbau der SBB-Standorte, der bis Ende Jahr "weitgehend" abgeschlossen werden soll, verdeutliche diese Stossrichtung.

Vorkrisen-Niveau im zweiten Halbjahr

Für 2021 schlägt Valora die Ausschüttung einer Dividende von 3,00 Franken je Aktie vor. In den beiden Vorjahren war aufgrund der Coronapandemie jeweils auf eine Dividendenzahlung verzichtet worden. Die Ausschüttung sei ein "Zeichen der Zuversicht" und soll zur Hälfte aus dem Bilanzgewinn und zur Hälfte aus der Reserve aus Kapitaleinlagen erfolgen.

Mit dem Auslaufen der Restriktionen auch in Deutschland geht Valora davon aus, im Laufe des zweiten Halbjahres das Vorkrisenniveau wieder zu erreichen. Der Betriebsgewinn auf Stufe EBIT wird 2022 weiterhin bei 70 Millionen Franken erwartet - mit einer möglichen Abweichung von 10 Prozent gegen oben und unten. Im Jahr 2019 hatte der Konzern noch einen Betriebsgewinn von 92 Millionen Franken erzielt.

Valora will betriebliche CO2-Emissionen reduzieren

Detailhändler Valora will bis 2025 seine CO2-Emissionen im Betrieb (Stufe Scope 1 und 2) halbieren. Dies schreibt das Unternehmen am Mittwoch in einer Mitteilung.

Unter anderem wird der Detailhändler im Verlauf des Jahres darum komplett auf erneuerbaren Strom umstellen. Weiter will Valora eng mit seinen Lieferanten zusammenarbeiten, um Emissionen entlang der ganzen Wertschöpfungskette zu reduzieren.

Bis 2050 peilt das Unternehmen Klimaneutralität an. Den konkreten Weg dorthin will der Detailhändler dieses Jahr definieren.

Valora-Aktie nach Jahreszahlen stark gesucht

An der SIX legen Valora-Aktien zeitweise um 11,80 Prozent auf 191,40 Franken zu. Damit liegt der Kurs aber noch immer 30 Prozent unter dem Niveau von vor Ausbruch der Corona-Pandemie im Februar 2020. Während die Ergebnisse des Kioskkonzerns im Rahmen der Erwartungen lagen, zeigen sich Analysten über die geplante Ausschüttung einer Dividende positiv überrascht.

Die US-Bank Stifel etwa hatte im Vorfeld keine Dividendenzahlung erwartet und sieht dies nun aber als positives Signal für die Aktie. Auch die ZKB zeigt sich überrascht. Er könne die geplante Ausschüttung derzeit zwar noch nicht nachvollziehen, so der zuständige ZKB-Experte. Dennoch sieht er es mit Blick auf die kurzfristige Kursentwicklung positiv. Den fairen Wert je Aktie errechnet er bei 200 Franken.

Die Ergebnisse fielen derweil im Rahmen der Erwartungen aus. Während das erste Halbjahr 2021 pandemie-bedingt von einem schwachen Start ins Jahr geprägt gewesen sei, sei es im zweite Semester erwartungsgemäss zu einer Erholung gekommen, heisst es etwa bei der Bank Vontobel.

Auf mittlere Frist bleiben die Analysten aber vorsichtig. So ist etwa ZKB skeptisch, wie nachhaltig die Kosteneinsparungen des Konzerns sind. Aufgrund vergangener Akquisitionen und fortlaufend hoher Investitionen erwartet die Kantonalbank, dass es noch Jahre daueren wird, bis der ROIC wieder die Kapitalkosten erreicht.

