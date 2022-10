Valora-Aktie unbewegt: Femsa hat alle Genehmigungen für Valora-Kauf

Die mexikanische Femsa hat nun alle behördlichen Genehmigungen für die Abwicklung des öffentlichen Kaufangebots erhalten. Der Vollzug wird am 7. Oktober 2022 erfolgen, teilte Femsa am Montag mit.

Der mexikanische Grosskonzern hatte Anfang Juli eine Offerte von rund 1,1 Milliarden Franken für Valora auf den Tisch gelegt. Denn Femsa will den Markt für den kleinflächigen Detailhandel in Europa aufmischen - weitere Akquisitionen sind geplant.

Die Valora-Aktie steht am Montag an der SIX zeitweise unverändert bei 260,00 Franken.

ra/tv

Monterrey/Muttenz (awp)