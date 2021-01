Valora-Aktie aktuell: Valora verliert

Die Aktie von Valora gehört zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Valora gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0.2 Prozent auf 173.60 CHF abwärts.

Von Analysten wird erwartet, dass Valora im Jahr 2022 7.84 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Valora führt als Retailunternehmen ein Netzwerk von rund 2700 “Convenience” und “Food Service” Verkaufsstellen an Hochfrequenzlagen in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Luxemburg und den Niederlanden. Neben den kleinflächigen, gut positionierten Verkaufsformaten wie zum Beispiel k kiosk, P&B, cigo, Brezelkönig, Ditsch, avec, BackWerk und Caffè Spettacolo, verkauft Valora auch Produkte unter der Eigenmarke ok. Valora betreibt eine der weltweit führenden Produktionen von Laugengebäck und profitiert dabei von einer stark integrierten Wertschöpfungskette.

Redaktion finanzen.net