Valora Aktie News: Valora präsentiert sich stärker

Die Valora-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0.5 Prozent im Plus bei 183.60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 16'116 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Valora-Aktie bis auf 183.60 CHF zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 182.80 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 3'804 Valora-Aktien.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Valora einen Gewinn von 8.63 CHF je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Valora führt als Retailunternehmen ein Netzwerk von rund 2700 “Convenience” und “Food Service” Verkaufsstellen an Hochfrequenzlagen in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Luxemburg und den Niederlanden. Neben den kleinflächigen, gut positionierten Verkaufsformaten wie zum Beispiel k kiosk, P&B, cigo, Brezelkönig, Ditsch, avec, BackWerk und Caffè Spettacolo, verkauft Valora auch Produkte unter der Eigenmarke ok. Valora betreibt eine der weltweit führenden Produktionen von Laugengebäck und profitiert dabei von einer stark integrierten Wertschöpfungskette.

Redaktion finanzen.net