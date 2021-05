Valora-Aktie aktuell: Valora mit Abschlägen

Die Valora-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0.5 Prozent auf 191.40 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 14'258 Punkten liegt. Bei 190.60 CHF markierte die Valora-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 192.20 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 6'788 Valora-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Experten taxieren den Valora-Gewinn für das Jahr 2022 auf 9.74 CHF je Aktie.

Valora führt als Retailunternehmen ein Netzwerk von rund 2700 “Convenience” und “Food Service” Verkaufsstellen an Hochfrequenzlagen in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Luxemburg und den Niederlanden. Neben den kleinflächigen, gut positionierten Verkaufsformaten wie zum Beispiel k kiosk, P&B, cigo, Brezelkönig, Ditsch, avec, BackWerk und Caffè Spettacolo, verkauft Valora auch Produkte unter der Eigenmarke ok. Valora betreibt eine der weltweit führenden Produktionen von Laugengebäck und profitiert dabei von einer stark integrierten Wertschöpfungskette.

