Valora-Aktie höher: Valora verkauft neu auch FlixBus-Tickets

So sollen an den Verkaufsstellen von k Kiosk und Press & Books neu auch Billette für Busreisen angeboten werden, teilte die Gruppe am Mittwoch mit. In Deutschland würden die Tickets auch in den Cigo-Filialen verkauft.

Bereits seit Montag seien FlixBus-Tickets in der Schweiz in ausgewählten Verkaufsstellen erhältlich, so die Meldung. In den kommenden Wochen soll das Angebot auf rund 900 Verkaufsstellen in der Schweiz und 670 in Deutschland ausgerollt werden. Das Buchungssystem wurde von Valora in Zusammenarbeit mit Own.Solutions entwickelt.

Aktien von Valora legen an der SIX um 1,48 Prozent zu auf 177,80 Schweizer Franken.

an/jl

Muttenz (awp)