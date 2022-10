Valora-Aktie gewinnt: Femsa schliesst Übernahme von Valora ab

Femsa hält nun 97,77 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals von Valora

Nun werde ein Squeeze-Out-Verfahren eingeleitet und die Kraftloserklärung der verbleibenden, sich im Publikum befindenden Aktien beantragt, schreibt Femsa in einer Mitteilung am Montag. Danach sollen die Valora-Aktien von der SIX Swiss Exchange dekotiert werden.

Für die Valora-Aktie geht es im Schweizer Handel zeitweise 0,78 Prozent auf 260,00 CHF nach oben.

Muttenz (awp)