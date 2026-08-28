Valora-Aktie: CEO verlässt Unternehmen nach 14 Jahren

Er wird damit auch seine Funktion als CEO von Femsa Europe abgeben, der europäischen Retail-Sparte des mexikanischen Valora-Eigentümers. Mueller ist seit 2012 für Valora tätig und steht seit 2014 an der Spitze des Unternehmens.

Ab dem 1. November übernimmt Roger Vogt zusätzlich zu seiner bisherigen Funktion als CEO Retail und Food Service interimistisch die Führung der Valora Gruppe und von Femsa Europe. Er gehört seit acht Jahren zum Führungsteam von Valora und verantwortet derzeit das B2C-Geschäft der Gruppe, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Die Übergabe zwischen Mueller und Vogt soll den Angaben zufolge in den kommenden Wochen erfolgen. Die offizielle Übergangsphase dauere bis zum 31. Oktober. Die künftige Organisations- und Führungsstruktur soll in dieser Zeit festgelegt werden.

Der mexikanische Nahrungsmittelriese Femsa hatte Valora im Oktober 2022 übernommen.

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Muttenz (awp)