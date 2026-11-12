VALOR: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

VALOR hat am 11.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 26.00 JPY gegenüber 41.79 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7.32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 245.77 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 229.00 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch