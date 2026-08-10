VALOR: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

VALOR gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 120.85 JPY. Im Vorjahresviertel hatte VALOR 73.58 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat VALOR im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9.88 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 243.43 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 221.55 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch