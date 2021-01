Valo obtient un financement de série B de 190 millions de dollars et dévoile une sélection de programmes thérapeutiques

L'entreprise communiquera les détails de ses programmes thérapeutiques lors de la 39e conférence de J.P. Morgan sur les soins de santé

BOSTON, 11 janvier 2021 /CNW/ - Valo Health LLC (Valo), une entreprise technologique œuvrant en vue de transformer le processus de découverte et de développement de médicaments, et d'accélérer la création de médicaments qui changent la vie, a obtenu un financement de série B de 190 millions de dollars et a dévoilé une sélection de programmes thérapeutiques. Valo abordera ces programmes plus en profondeur lors de la 39e conférence annuelle de J.P. Morgan sur les soins de santé, qui se tiendra le 12 janvier 2021, à 16 h 20 HNE (lien ci-dessous).

Valo crée une nouvelle approche systémique en matière de découverte et de développement de médicaments. En combinant son ensemble de données unique centré sur l'humain (plus de 125 millions de patients-années) avec sa plateforme computationnelle Opal TM, Valo intègre la puissance des données sur les patients et des calculs alimentés par l'apprentissage automatique dans l'ensemble du cycle de développement des médicaments. Grâce à cette approche systémique, l'entreprise a rapidement mis au point plusieurs programmes précliniques clés qui lui ont permis de réaliser des progrès importants vis-à-vis de profils thérapeutiques qui sont reconnus pour être difficiles à cibler. Voici quelques premiers exemples provenant du portefeuille d'oncologie de Valo :

NAMPT: En développant un traitement qui a la particularité d'éviter la toxicologie mécaniste associée à la cible, l'entreprise a cerné une occasion qui permet le traitement de tumeurs malignes hématologiques et solides clés grâce à une approche basée sur la létalité synthétique du métabolisme du cancer.

PARP1: Cette protéine clé impliquée dans la réparation de l'ADN et dans la mort cellulaire programmée a été validée cliniquement. Elle constitue un inhibiteur à pénétration centrale qui pourrait permettre le traitement des métastases cérébrales, des métastases, d'un glioblastome et d'autres tumeurs du cerveau.

USP28: À l'aide d'un ciblage sélectif et précis rendu possible par Opal, cet enzyme de désubiquitination permet d'adopter une approche ciblée aux cancers liés au gène c-myc.

HDAC3: Une occasion exceptionnelle, potentiellement, de permettre l'utilisation de la létalité synthétique dans le traitement de tumeurs solides particulières.

« Nous avons fait d'énormes progrès dans la création d'une plateforme entièrement intégrée qui vise à accélérer le processus de découverte et de développement de médicaments. Grâce à elle, il sera beaucoup plus facile et bien moins coûteux de fournir des traitements vitaux aux patients, a déclaré David Berry, fondateur et chef de la direction de Valo. En moins de deux ans, nous avons mis au point notre plateforme computationnelle Opal et réalisé des progrès importants dans un certain nombre de programmes. Ainsi, nous nous rapprochons de notre objectif ultime, qui est d'aider les patients atteints de maladies graves issues des trois domaines thérapeutiques sur lesquels nous nous concentrons, à savoir le cancer, les maladies cardiovasculaires et les maladies neurodégénératives. Nous avons réalisé des avancées dans le développement de nouveaux traitements contre le cancer grâce à la puissance combinée d'Opal, d'une énorme quantité de données et de notre équipe d'experts de calibre mondial, et nous sommes ravis de présenter certains de ces progrès. »

Valo a amassé 190 millions de dollars en capitaux propres privilégiés lors d'une ronde de financement de série B, portant son capital total à plus de 285 millions de dollars. L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) a dirigé le financement auquel ont pris part tous les grands investisseurs de Valo, y compris Flagship Pioneering et plusieurs nouveaux investisseurs institutionnels comme Invus Public Equities, HBM Healthcare Investments, Atinum Investment et Mirae Asset Capital. Le produit du financement de série B permettra à l'entreprise de continuer à découvrir et développer des programmes thérapeutiques et d'améliorer sa plateforme computationnelle Opal; il servira également à des fins de fonds de roulement et d'autres utilisations générales.

« L'industrie de la biotechnologie entre dans une période de croissance et d'évolution monumentales, a déclaré Eduard van Gelderen, premier vice-président et chef des placements, Investissements PSP. PSP est très soucieux d'investir dans des technologies de pointe novatrices qui peuvent améliorer la vie des gens. Nous sommes fiers d'appuyer le travail extraordinaire accompli par Valo pour trouver des moyens d'accélérer la création de traitements contre certaines des maladies les plus complexes au monde. »

La plateforme computationnelle OpalTM de Valo est la première plateforme de développement de médicaments de bout en bout en son genre. Elle tire pleinement parti des données centrées sur l'humain, de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique afin d'accélérer la découverte et le développement de médicaments. Grâce à Opal, les scientifiques de Valo ont pu trouver des liens jusque-là insoupçonnés entre les marqueurs génétiques et les maladies, permettant de déterminer les changements spécifiques apportés à l'activité génétique. En premier lieu, Valo mettra ces renseignements à profit dans le domaine de l'oncologie, de la neurodégénérescence et des maladies cardiovasculaires.

Une diffusion audio de la présentation virtuelle de David Berry sera retransmise en direct lors de la conférence sur les soins de santé de J.P. Morgan, le 12 janvier 2021, à 16 h 20. Utilisez le lien suivant pour y accéder :https://jpmorgan.metameetings.net/events/healthcare21/sessions/35837-valo-health/webcast?gpu_only=true&kiosk=true.

Après la conférence, vous trouverez un enregistrement de celle-ci sur la page LinkedIn de Valo

À propos de Valo

Valo Health, LLC (Valo) est une entreprise technologique tirant parti de données centrées sur l'humain et de calculs alimentés par l'apprentissage automatique afin de transformer le processus de découverte et de développement des médicaments. En intégrant les données dans l'ensemble du cycle de développement des médicaments, il est possible d'accélérer la découverte et le développement de traitements qui changent la vie, ce qui peut entraîner une réduction des coûts, des délais et du taux d'échec. La plateforme computationnelle OpalTM de l'entreprise est une plateforme de développement de médicaments de bout en bout segmentée et entièrement intégrée. Grâce à une approche unique en matière de développement thérapeutique, elle permet à Valo de maintenir une excellente gamme de candidats dans le domaine des maladies cardiovasculaires, de l'oncologie et de la neurodégénérescence. L'entreprise fondée par Flagship Pioneering et dont le siège social est situé à Boston, au Massachusetts, possède des bureaux à Watertown (Massachusetts), San Francisco (Californie), Princeton (Nouveau-Brunswick) et Branford (Québec). Pour en savoir plus, visitez le site www.valohealth.com.

