Valneva SE (spons ADRs) veröffentlichte am 24.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0.28 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.610 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 20.9 Millionen USD – eine Minderung von 39.28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 34.4 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch