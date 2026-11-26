Valneva SE Actpref gab am 24.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.11 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0.260 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 18.1 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 38.32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Valneva SE Actpref 29.4 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch