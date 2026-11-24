(RTTNews) - Valneva SE (VALN, VLA.PA, VLA.VI) posted a net loss of 84.6 million euros for the nine month period compared to a loss of 65.2 million euros, last year. Adjusted EBITDA loss was 52.4 million euros in the first nine months of 2026, compared with an adjusted EBITDA loss of 37.7 million euros in the corresponding period of 2025. Product sales were 81.4 million euros for the first nine months of 2026 compared to 119.4 million euros, last year. Total revenues declined to 84.0 million euros from 127.0 million euros. The company's cash position was 85.2 million euros as of September 30, 2026.

Valneva said it remains on track to achieve 2026 product sales guidance of 135 million to 150 million euros subject to shipments to the U.S. DoD in the fourth quarter based on anticipated supply contract. Total revenues are expected to be between 145 million to 160 million euros.

At prior close on Euronext Paris, Valneva shares were trading at 2.40 euros.

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