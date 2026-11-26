Valneva hat am 24.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.12 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Valneva -0.260 EUR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 38.32 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 18.1 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 29.4 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch