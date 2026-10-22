Valmont Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Valmont Industries stellte am 20.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 6.24 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4.98 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Valmont Industries 1.10 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5.53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.05 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch