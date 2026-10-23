Valley National Bancorp (VNB) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Valley National Bancorp (VNB) hat am 22.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.36 USD. Im Vorjahresviertel hatte Valley National Bancorp (VNB) 0.280 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Valley National Bancorp (VNB) mit einem Umsatz von insgesamt 935.9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 891.8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4.94 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch