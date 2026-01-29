Valley National Bancorp Aktie 982925 / US9197941076
29.01.2026 13:43:43
Valley National Bancorp Profit Climbs In Q4
(RTTNews) - Valley National Bancorp (VLY) revealed earnings for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $187.96 million, or $0.33 per share. This compares with $108.69 million, or $0.20 per share, last year.
Excluding items, Valley National Bancorp reported adjusted earnings of $172.78 million or $0.31 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 2.3% to $815.79 million from $834.83 million last year.
Valley National Bancorp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $187.96 Mln. vs. $108.69 Mln. last year. -EPS: $0.33 vs. $0.20 last year. -Revenue: $815.79 Mln vs. $834.83 Mln last year.
Nachrichten zu Valley National Bancorp (VNB)
28.01.26
|Ausblick: Valley National Bancorp (VNB) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
14.01.26
|Erste Schätzungen: Valley National Bancorp (VNB) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
08.10.25
|Erste Schätzungen: Valley National Bancorp (VNB) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Valley National Bancorp (VNB)
