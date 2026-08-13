Vallabh Steels: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Vallabh Steels präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.52 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Vallabh Steels ein EPS von -0.600 INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch