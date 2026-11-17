Vallabh Steels hat sich am 14.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.54 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.600 INR je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch