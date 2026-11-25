Valion Bio hat sich am 23.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 23.87 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -49.250 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch