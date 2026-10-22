Valiant Aktie 1478650 / CH0014786500
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22.10.2026 08:00:29
Valiant präsentiert interne Nachfolge für CEO-Posten
Valiant bekommt im kommenden Jahr eine neue Chefin. Ewald Burgener wechselt in den Verwaltungsrat.
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Valiant AG
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22.10.26
|Valiant ernennt Kathrin Wehrli zur Chefin ab Mai 2027 (AWP)
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21.10.26
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19.10.26
|SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Valiant-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
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13.10.26
|SIX-Handel: SPI zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.ch)
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12.10.26
|SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Valiant von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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05.10.26
|SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Valiant-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
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28.09.26
|SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Valiant-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
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21.09.26
|SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Valiant-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Valiant AG
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
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|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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Valiant am 22.10.2026
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Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst wenig bewegt -- DAX beendet Handel mit Verlusten -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen verlieren letztlich stark
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Donnerstag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt klar im Minus bewegte. Die Wall Street notierte uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.