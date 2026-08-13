Valiant organics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Valiant organics hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 10.44 INR. Im Vorjahresviertel waren 2.93 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13.27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.04 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.32 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch