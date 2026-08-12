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12.08.2026 06:37:00
Valiant laboratories zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Valiant laboratories hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 3.89 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.390 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Valiant laboratories in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 146.21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.15 Milliarden INR im Vergleich zu 468.2 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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