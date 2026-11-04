Valiant laboratories veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Valiant laboratories veröffentlichte am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0.08 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Valiant laboratories 0.040 INR je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 1.17 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Valiant laboratories 462.0 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch