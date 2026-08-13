Valiant Communications: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Valiant Communications lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 6.72 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4.13 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Valiant Communications mit einem Umsatz von insgesamt 254.2 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 183.2 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 38.76 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch