Valiant Bank erhält von Moody's erneut Rating 'A1'

Zürich (awp) - Die Ratingagentur Moody's hat ihre Bonitätseinstufungen für die Valiant Bank bestätigt. Die lang- und kurzfristigen Einlagenratings bleiben bei 'A1/P-1', der Ausblick wird weiterhin mit "stabil" angegeben, wie aus einer Mitteilung der Agentur vom Mittwoch hervorgeht. Auch die Gegenparteienrisiko-Ratings und weitere Bonitätseinschätzungen wurden unverändert belassen.

Die Bestätigung begründet Moody's mit dem stabilen Geschäfts- und Finanzprofil der mittelgrossen Schweizer Universalbank. Positiv hervorgehoben werden insbesondere das breit abgestützte und gut besicherte Hypothekargeschäft, die hohe Qualität der Kreditportfolios sowie die solide Kapitalausstattung, die stabile Refinanzierung und die komfortablen Liquiditätsreserven.

Einschränkend verweist die Ratingagentur auf die starke Abhängigkeit vom Hypothekargeschäft und die vergleichsweise geringe Diversifikation der Ertragsquellen. Der stabile Ausblick spiegle die Erwartung wider, dass Valiant ihre solide Kapitalbasis, die moderate Profitabilität und die Liquiditätspuffer auch in den kommenden 12 bis 18 Monaten aufrechterhalten kann.

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