|
15.07.2026 18:54:36
Valiant Bank erhält von Moody's erneut Rating 'A1'
Zürich (awp) - Die Ratingagentur Moody's hat ihre Bonitätseinstufungen für die Valiant Bank bestätigt. Die lang- und kurzfristigen Einlagenratings bleiben bei 'A1/P-1', der Ausblick wird weiterhin mit "stabil" angegeben, wie aus einer Mitteilung der Agentur vom Mittwoch hervorgeht. Auch die Gegenparteienrisiko-Ratings und weitere Bonitätseinschätzungen wurden unverändert belassen.
Die Bestätigung begründet Moody's mit dem stabilen Geschäfts- und Finanzprofil der mittelgrossen Schweizer Universalbank. Positiv hervorgehoben werden insbesondere das breit abgestützte und gut besicherte Hypothekargeschäft, die hohe Qualität der Kreditportfolios sowie die solide Kapitalausstattung, die stabile Refinanzierung und die komfortablen Liquiditätsreserven.
Einschränkend verweist die Ratingagentur auf die starke Abhängigkeit vom Hypothekargeschäft und die vergleichsweise geringe Diversifikation der Ertragsquellen. Der stabile Ausblick spiegle die Erwartung wider, dass Valiant ihre solide Kapitalbasis, die moderate Profitabilität und die Liquiditätspuffer auch in den kommenden 12 bis 18 Monaten aufrechterhalten kann.
to/cg
Trading Signals: Barry Callebaut: Bittersüsse Bilanz
Die Rückkehr zum Volumenwachstum macht Barry Callebaut Hoffnung, doch der Schokoladenriese bleibt unter Druck. Schwache Endmärkte, sinkende Umsätze und neue Risiken durch steigende Kakaopreise belasten die Aktie.Weiterlesen!
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: HSBC, BNP Paribas & Swiss Life mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ HSBC
✅ BNP Paribas
✅ Swiss Life
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt letztlich zu -- DAX beendet Handel im Minus -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend freundlich
Am Mittwoch legte der heimische Markt zu. Bei den deutschen Nachbarn dominierten dagegen die Bären. An der Wall Street geht es nach oben. In Asien wurden zur Wochenmitte teils kräftige Gewinne verzeichnet.