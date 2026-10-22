|Führungswechsel
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22.10.2026 16:13:37
Valiant-Aktie sinkt: Kathrin Wehrli tritt im Mai 2027 die Nachfolge an der Konzernspitze an
Valiant hat Kathrin Wehrli zur neuen CEO ernannt.
Die 46-jährige Wehrli tritt ihr neues Amt am 20. Mai und damit am Tag nach der Generalversammlung an, wie die Bank am Donnerstag mitteilte. Sie gehört seit September 2025 der Geschäftsleitung von Valiant an und verantwortet seither das Geschäft mit Firmen und institutionellen Kunden.
Verwaltungsratspräsident Markus Gygax begründet die Ernennung in der Mitteilung mit Wehrlis Kundenorientierung, ihrer Bankenerfahrung und ihrem strategischen Weitblick. Sie soll die erfolgreiche Entwicklung von Valiant fortsetzen und neue Impulse setzen.
Burgener wiederum ist als Nachfolger von Gygax vorgesehen, der an der Generalversammlung 2028 nicht mehr zur Wiederwahl antreten wird, wie bereits bekannt war. Anlässlich einer "Cooling-off"-Periode soll Burgener 2027 erst für ein Jahr als einfaches VR-Mitglied gewählt werden. Die Lösung sei mit der Finanzmarktaufsicht Finma abgestimmt, hatte es bei der Ankündigung im Februar geheissen.
Die als CEO designierte Wehrli studierte den Angaben zufolge Wirtschaftswissenschaften an der Universität Lausanne und begann ihre berufliche Laufbahn in der Unternehmensberatung. Anschliessend war sie während 15 Jahren bei mehreren Grossbanken in verschiedenen Führungsfunktionen und als Geschäftsleitungsmitglied tätig. Zudem leitete sie Transformations- und Digitalisierungsprojekte.
Die Suche nach einer Nachfolge für die Leitung ihres bisherigen Bereichs will Valiant in Kürze angehen.
Für die Valiant-Aktie geht es im Schweizer Handel zeitweise um 1,07 Prozent auf 147,40 Franken abwärts.
awp-robot/an
Bern (awp)
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Valiant am 22.10.2026
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