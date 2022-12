Valiant-Aktie im Minus: Valiant schlägt mehrere Immobilien los

Der aus dem Verkauf resultierende Buchgewinn von 25,2 Millionen Franken werde zur Stärkung des Eigenkapitals den Reserven für allgemeine Bankrisiken zugewiesen, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Die Bank könne sich auf eine starke Liquiditäts- und Kapitalbasis stützen und habe ein stabiles Geschäftsmodell, wird betont. Valiant erwartet nun weiterhin eine "stabile Geschäftsentwicklung" und bleibt bei ihrer Prognose eines Konzerngewinns 2022 "leicht über dem Vorjahr".

Die Valiant-Aktie verliert am Donnerstag an der SIX zeitweise 0,20 Prozent auf 100,60 Franken.

tp/uh

Bern (awp)