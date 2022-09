Valiant-Aktie gesucht, UBS-Aktie leichter: Valiant erhöht die Sparzinsen - UBS und Raiffeisen schaffen Negativzins ab

Die schweizweit tätige Bank hatte bereits nach der vorherigen SNB -Zinserhöhung vom Juni die Negativzinsen bei ihren Privat- und Firmenkunden aufgehoben.

Valiant zahlt nun Kundinnen und Kunden mit Sparkonten per 1. Oktober Zinsen von bis zu 0,25 Prozent, wie das Institut am Donnerstag mitteilte. Auf Vorsorgekonten würden die Zinsen per Anfang November erhöht. Keine Erhöhung wird allerdings für die Privatkonten angekündigt, für die eine Verzinsung von null Prozent gilt.

Die Berner Kantonalbank beendet derweil ebenfalls die Negativzins-Ära: Sämtliche Negativzinsen würden per Freitag aufgehoben, teilte die Bank am Donnerstag mit. Zuletzt hatte das Berner Staatsinstitut betroffenen Kundinnen und Kunden noch einen Negativzins von -0,25 Prozent verrechnet.

Ende der Negativzinsen auch bei Grossbanken und Raiffeisen

Die Raiffeisen-Gruppe wie auch die Grossbank UBS schaffen Negativzinsen und Guthabengebühren für ihre Kundinnen und Kunden nach der SNB-Leitzinserhöhung vom Donnerstag ebenfalls ab. Die zweite Schweizer Grossbank Credit Suisse verzichtet bereits seit dem Juli auf die Erhebung von Negativzinsen im Privatkundengeschäft.

Raiffeisen Schweiz empfehle den Raiffeisenbanken den Verzicht auf die Erhebung von Negativzinsen und Guthabengebühren per 1. Oktober 2022, teilte ein Sprecher der Bankengruppe am Donnerstag auf Anfrage mit. Zu möglichen weiteren Zinsschritten auf Sparguthaben gab er sich aber unverbindlich. Der steigende SNB-Leitzins werde auch zu besseren Konditionen für Kundinnen und Kunden auf der Zinsseite führen. "Zum Zeitpunkt, wann dies bei Raiffeisen der Fall sein wird, können wir derzeit noch keine Aussage machen."

Die UBS werde dem Zinsschritt der SNB Rechnung tragen und die Guthabengebühr für Privatkunden und Firmenkunden auf 0 Prozent reduzieren, erklärte ein Sprecher der grössten Schweizer Bank. Die Anpassung gelte ab 1. Oktober.

Die Credit Suisse verwies derweil auf Anfrage auf die Aufhebung der Negativzinsen für ihre Kundinnen und Kunden bereits seit dem 1. Juli 2022. "Wir beobachten weiterhin die Marktentwicklungen und auch kurzfristige Anpassungen der Zinskonditionen sind möglich", so der CS-Sprecher.

Die Valiant-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 0,84 Prozent auf 96,60 Franken. Papiere der UBS zeigen sich hingegen zeitweise 0,16 Prozent leichter bei 15,56 Franken.

