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Zeitraum von drei Jahren 15.05.2026 09:31:00

Valiant-Aktie etwas höher: Aktienrückkaufprogramm über bis zu 75 Millionen startet im Juni

Valiant-Aktie etwas höher: Aktienrückkaufprogramm über bis zu 75 Millionen startet im Juni

Die Regionalbank Valiant startet ihr bereits im Februar angekündigtes Aktienrückkaufprogramm am 1. Juni 2026.

Über einen Zeitraum von drei Jahren will das Institut eigene Aktien im Wert von maximal 75 Millionen Franken zurückkaufen, wie Valiant am Mittwoch nach der Generalversammlung mitteilte.

Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten an der GV sämtliche Anträge des Verwaltungsrats. Zugestimmt wurde auch einer Erhöhung der Dividende um 20 Rappen auf neu 6,00 Franken je Aktie, wie es hiess. Insgesamt schüttet die Bank damit rund 94,8 Millionen Franken aus. Die Ausschüttungsquote liegt bei 61,2 Prozent.

An der Generalversammlung in Bern waren laut Mitteilung 1064 Aktionärinnen und Aktionäre vertreten. Sie repräsentierten 48,26 Prozent der Stimmen.

Die Valiant-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,36 Prozent höher bei 166,20 Franken.

Bern (awp)

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