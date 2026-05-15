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15.05.2026 09:31:00
Valiant-Aktie etwas höher: Aktienrückkaufprogramm über bis zu 75 Millionen startet im Juni
Die Regionalbank Valiant startet ihr bereits im Februar angekündigtes Aktienrückkaufprogramm am 1. Juni 2026.
Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten an der GV sämtliche Anträge des Verwaltungsrats. Zugestimmt wurde auch einer Erhöhung der Dividende um 20 Rappen auf neu 6,00 Franken je Aktie, wie es hiess. Insgesamt schüttet die Bank damit rund 94,8 Millionen Franken aus. Die Ausschüttungsquote liegt bei 61,2 Prozent.
An der Generalversammlung in Bern waren laut Mitteilung 1064 Aktionärinnen und Aktionäre vertreten. Sie repräsentierten 48,26 Prozent der Stimmen.
Die Valiant-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,36 Prozent höher bei 166,20 Franken.
Bern (awp)
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