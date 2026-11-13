Valeura Energy veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Valeura Energy lud am 11.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.34 CAD, nach 0.210 CAD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 278.6 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 216.6 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch