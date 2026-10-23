Valero Energy präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Valero Energy hat am 22.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 23.89 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Valero Energy ein EPS von 3.53 USD je Aktie vermeldet.

Valero Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 46.10 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 43.19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 32.19 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch