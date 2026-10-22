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22.10.2026 18:53:06
Valeo Q3 Sales Fall 2.3%; FY26 Guidance Confirmed
(RTTNews) - Valeo S.A. (VLEEF.PK, VLEEY.PK, VLOF.PA) on Wednesday reported third-quarter sales of €4.88 billion, down 2.3% from €5.00 billion. On a like-for-like basis, sales dropped 2.6%.
Original equipment sales fell 3.8% like-for-like. Aftermarket sales increased 3%, supported by momentum in North America, Asia and Europe.
The BRAIN division returned to growth, with sales rising 8.2% on a like-for-like basis, driven by display and telematics activities and increased production of vision systems. Asia excluding China and North America also outperformed automotive production trends.
For 2026, Valeo maintained its sales target of €20 billion to €21 billion, operating margin guidance of 4.7% to 5.3% of sales, and free cash flow target of more than €400 million after net financial interest.
The group expects second-half operating margin and free cash flow to be equivalent to first-half levels, with fourth-quarter sales anticipated to grow sequentially in line with typical seasonality.
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