Valeo Pharma annonce annonce ses résultats et faits saillants du quatrième trimestre et de l'année 2020

Revenus nets de 2,2 million $ au quatrième trimestre en hausse de 76 % comparativement au quatrième trimestre de 2019 et revenus nets de 7,5 millions $ pour l'année 2020 en hausse de 14 % comparativement à 2019





Embauche de Frederic Fasano à titre de Président et Chef de l'exploitation





Lancement de 4 nouveaux produits en 2020





Approbation de Redesca®, Redesca HP® et Amikacine par Santé Canada après la fin de l'année





10,8 millions $ obtenus en 2020 par l'entremise d'un financement par voie de prise ferme et de placements privés sursouscrits





Transaction des actions de Valeo sur le OTCQB américain sous le symbole « VPHIF »

MONTRÉAL, le 24 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Valeo Pharma Inc. (CSE: VPH) (la "Société" ou "Valeo"), une société pharmaceutique canadienne, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 octobre 2020.

« Valeo a accompli ses principaux objectifs en 2020 ce qui prépare bien le terrain pour une forte croissance en 2021. En plus d'Hesperco™, nous avons procédé au lancement de 3 nouveaux produits stratégiques et avons obtenus l'approbation réglementaire pour Redesca®, Redesca HP® et Amikacine, qui seront tous lancés lors du premier semestre de 2021. Nous nous attendons à une contribution significative aux revenus et marges en 2021 de la part de ces produits », a dit Steve Saviuk, Chef de la direction de Valeo Pharma Inc. « Notre vision de bâtir une société pharmaceutique canadienne phare par l'entremise d'innovation thérapeutique est en train de se réaliser tandis que nous continuons de bâtir notre portefeuille commercial dans des champs thérapeutiques d'intérêts ».

Au sujet des résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2020, Luc Mainville, Vice-président principal et Chef de la direction financière a mentionné, « Tel que le démontre l'augmentation de nos revenus et la diminution de notre perte nette du quatrième trimestre, nos efforts afin de devenir une société profitable sur une base de BAIIA commencent à porter fruits. Durant la dernière portion de 2020, le lancement de nouveaux produits tels qu'Ametop®, Yondelis® au Canada et Sodium Ethacrynate aux États-Unis a ajouté de nouveaux revenus et de nouvelles marges et une augmentation marginale à nos dépenses d'exploitation. L'exécution de notre stratégie de croissance positionne la Société pour une année 2021 très frutueuse ».

Faits saillants et résultats financiers du quatrième trimestre de 2020

Revenus nets de 2,2 million $ pour le trimestre clos le 31 octobre 2020 comparativement à des revenus nets de 1,3 million $ pour le trimestre clos le 31 octobre 2019 et des revenus nets de 1,5 million $ pour le trimestre clos le 31 juillet 2020 respectivement. Les hausses comparativement aux périodes précédentes résultent principalement de l'ajout de plusieurs produits durant la dernière portion de l'année;





Perte nette de 1,2 million $ pour le trimestre clos le 31 octobre 2020 comparativement à 1,4 million $ pour le trimestre clos le 31 octobre 2019 et de 1,6 million $ pour le trimestre clos le 31 juillet 2020 respectivement. La baisse résulte principalement d'une amélioration des marges brutes provenant des revenus plus élevés;





Perte ajustée de BAIIA de 0,5 million $ pour le trimestre clos le 31 octobre 2020 comparativement à une perte ajustée de BAIIA de 1,2 million $ pour le trimestre clos le 31 octobre 2019 et d'une perte de BAIIA ajusté de 0,7 million $ pour le trimestre clos le 31 juillet 2020; et





d'une perte de BAIIA ajusté de 0,7 million $ pour le trimestre clos le 31 juillet Clôture en septembre 2020 d'un financement par voie de prise ferme de 5 000 000 d'unités de la Société (les « Unités ») à un prix de 1,20 $ par Unité (le Prix Unitaire ») et de l'exercice en entier de l'option de surallocation des preneurs fermes de 750 000 Unités additionnelles au Prix Unitaire pour des produits bruts totalisant 6,9 millions $ (« l'Offre »). Les Unités ont été vendues en vertu d'une convention de prise ferme datée du 26 août 2020 auprès d'un syndicat de preneurs fermes mené par Stifel GMP et comprenant Industrielle Alliance Valeurs Mobilières, Valeurs Mobilières Desjardins et Mackie Research Capital Corporation. Chaque Unité consiste en une action ordinaire (« Action ») de la Société et un demi bon de souscription d'action ordinaire (chaque bon de souscription entier, une « Unité de bon de souscription »), avec chaque Unité de bon de souscription permettant au détenteur d'acquérir une action ordinaire de la Société à un prix de 1,50 $ jusqu'à 24 mois après la clôture de l'Offre et étant sujet à une expirtion accélérée si le prix de clôture des actions ordinaires de la Société sur la Bourse des valeurs canadiennes est égal ou supérieur à 2,00 $ sur une période de dix (10) journées de transactions consécutives.

Résultats financiers de l'exercice 2020

Revenus nets de 7,5 millions $ pour l'exercice clos le 31 octobre 2020 comparativement à 6,6 millions $ pour l'exercice clos le 31 octobre 2019. L'augmentation des revenus nets résulte principalement de l'ajout de nouveaux produits lancés durant la dernière portion de l'année financière 2020;





Perte nette de 4,8 millions $ pour l'exercice clos le 31 octobre 2020 comparativement à 3,6 millions $ pour l'exercice clos le 31 octobre 2019. Les résultats ont été affectés par l'augmentation des dépenses d'exploitation soutenant la croissance du portefeuille commercial, de la rémunération sur une base d'actions et des charges financières; et





Perte nette de BAIIA ajusté de 2,6 millions $ pour l'exercice clos le 31 octobre 2020 en baisse de 14 % comparativement à une perte nette de BAIIA de 3,0 million $ pour l'exercice clos le 31 octobre 2019.

Faits saillants d'exploitation et des produits de 2020

Début des livraisons par la Société en octobre 2020 des commandes en ligne de sa formulation unique de flavonoïde, Hesperco MD . Les capsule d'Hesperco MD contiennent un puissant antioxydant procurant un support au système immunitaire;





. Les capsule d'Hesperco contiennent un puissant antioxydant procurant un support au système immunitaire; Début en septembre 2020 des transactions des actions de la Société sur le marché OTCQB aux États-Unis sur l'OTCQB sous le symbole « VPHIF »;





Début en septembre 2020 des transactions sur le CSE des bons de souscriptions émis dans le cadre de l'offre d'unités de la Société par voie de prise ferme sous le symbole VPH.WT.A.;





Obtention en septembre 2020 de l'approbation de Santé Canada pour sa demande de licence de produit naturel déposé auprès de Santé Canada autorisant la vente de sa formulation de flavonoïde, Hesperco MD au Canada . Les capsule d'Hesperco contiennent un puissant antioxydant pouvant être pris afin de supporter le système immunitaire;





Début en août 2020 de la commercialisation de Yondelis au Canada;





; Début en août 2020 des transactions sur la Bourse de Francfort des actions de la Société sous le symbole « VP2 »;





Obtention en juillet 2020 d'un avis de conformité de Santé Canada autorisant le transfert des droits commerciaux d'Ametop à Valeo et début de la commercialisation d'Ametop tard en juillet 2020;





autorisant le transfert des droits commerciaux d'Ametop à Valeo et début de la commercialisation d'Ametop tard en juillet 2020; Clôture en juillet 2020 d'un placement privé sans intermédiaire sursouscrit de 1,7 million $ d'unités de débentures non-convertibles;





Obtention en juin 2020 de l'approbation d'une demande abrégée de nouveau médicament de la Food and Drug Administration américaine (« FDA ») pour l'Ethacrynate Sodium 50mg;





Obtention en juin 2020 d'un avis de conformité de Santé Canada autorisant le transfert des droits commerciaux de Yondelis à Valeo. Yondelis MD (Trabectedin) est un agent antitumoral novateur d'origine marine fabriqué par PharmaMar S.A., basé à Madrid , Espagne;





Clôture en février 2020 par la Société d'un placement privé sans intermédiaire de débentures convertibles pour des produits bruts totalisant 2,1 million $; et





Obtention en février 2020 d'une notification d'une recommandation positive de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (« INESSS ») au Ministre de la santé pour l'inclusion d'OnstryvMD à la liste des médicaments couverts par la Régie de l'assurance maladie du Québec (« RAMQ »).

Événements subséquents

Annonce en février 2021 que les capsules d'Hesperco MC , déjà approuvés par Santé Canada pour support immunitaire seront au cœur d'une étude clinique de l'Institut de cardiologie de Montréal (« ICM ») : « L'étude Hespéridine sur le coronavirus »;





Obtention en janvier 2021 d'une notification d'une recommandation positive de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (« INESSS ») au Ministre de la santé pour l'inclusion de son biosimilaire d'héparine de faible poids moléculaire, Redesca® et Redesca® HP à la liste des médicaments couverts par la Régie de l'assurance maladie du Québec (« RAMQ ») pour la prévention et le traitement de troubles thromboemboliques;





Nomination en janvier 2021 de M. Frederic Fasano au poste nouvellement créé de Président et Chef de l'exploitation en date du 18 janvier, afin d'augmenter son équipe de direction et supporter l'expansion des activités commerciales de Valeo;





au poste nouvellement créé de Président et Chef de l'exploitation en date du 18 janvier, afin d'augmenter son équipe de direction et supporter l'expansion des activités commerciales de Valeo; Annonce en décembre 2020 de l'éligibilité des actions ordinaires à la compensation et règlement électronique par l'entremise du Depository Trust Company (« DTC ») aux États-Unis;





Obtention en décembre 2020 d'un avis de conformité de Santé Canada accordant une autorisation de mise en marché pour Redesca ® et Redesca HP ® , son biosimilaire d'héparine de faible poids moléculaire; et





Obtention en novembre 2020 d'un avis de conformité de Santé Canada accordant une autorisation de mise en marché pour Amikacine et du début des livraisons d'Ethacrynate Sodium pour le marché américain.

Appel conférence et webdiffusion des résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2020

Valeo tiendra une conférence téléphonique afin de discuter des résultats et faits saillants du quatrième trimestre et de l'exercice de 2020 le jeudi 25 février 2021 à 8.30am (HE). Les numéros de téléphone pour accéder à l'appel conférence sont le 1-888-231-8191 et le 647-427-7450. Une reprise de l'appel sera disponible. Les numéros de téléphone pour accéder à la reprise sont le 1-855-859-2056 et le 416-849-0833 en utilisant le code d'accès suivant (1498873).

Une webdiffusion en direct de l'appel conférence sera disponible par l'entremise du lien suivant : https://produceredition.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1433860&tp_key=71fe5003d2

États financiers et MD&A

Les états financiers et le rapport de gestion de Valeo Pharma pour la période de trois mois et de l'exercice clos le 31 octobre 2020 sont disponibles sur SEDAR au www.sedar.com.

À propos de Valeo Pharma

Valeo Pharma est une société pharmaceutique dédiée à la commercialisation de produits novateurs vendus sous ordonnance au Canada ciblant principalement les maladies neurodégénératives, l'oncologie et les produits hospitaliers spécialisés. Ayant son sièges social à Kirkland, Québec, Valeo Pharma possède toutes les capacités internes et infrastructures pour procéder à l'homologation et la commercialisation des produits de son portefeuille en croissance à travers toutes les étapes de la commercialisation. Pour de plus amples informations, veuillez svp consulter le www.valeopharma.com et nous suivre sur LinkedIn et Twitter .

Énoncés prospectifs



Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant les objectifs, stratégies et activités d'affaires de Valeo qui impliquent des risques et incertitudes. Ces énoncés sont «prospectifs» parce qu'ils sont basés sur nos attentes actuelles concernant les marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses hypothèses et estimations. Les faits et résultats actuels peuvent différer grandement des faits et résultats anticipés dans ces déclarations prospectives si des risques connus ou inconnus touchent nos activités, ou si nos estimations ou hypothèses se révèlent fausses. La Société n'affirme pas de façon directe ou sous-entendue que ses produits ont la capacité d'éliminer, guérir ou contenir le Covid-19 (ou SARS-2 Coronavirus) à ce moment-ci.

NI LA BOURSE DES VALEURS CANADIENNES OU SES SERVICES DE RÉGLEMENTATION N'ONT RÉVISÉ OU ACCEPTE QUELQUE RESPONSABILITÉ QUE CE SOIT POUR LA PERTINENCE OU L'EXACTITUDE DE CE COMMUNIQUÉ.

