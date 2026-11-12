Valens Semiconductor gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Valens Semiconductor hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Valens Semiconductor -0.070 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 26.36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21.9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 17.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch