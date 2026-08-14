Valens Semiconductor: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Valens Semiconductor hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.08 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 18.1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 6.15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17.1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch